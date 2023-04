Polo Est Village, ripartenza di Pasqua con caccia alle uova

Ripartenza col botto per il Polo Est Village: dopo aver ospitato la terza tappa del Campionato Italiano Sup race e Paddleboard, in vista l’appuntamento di Pasqua: ’Alla ricerca delle uova’, seconda edizione, evento gratuito su prenotazione dedicato a tutti i bambini, sabato dalle 15,30 alle 17,30. "Ci saranno laboratori – spiegano dal Polo –, attività sportive all’aria aperta, musica e divertimento per tutta la famiglia". Nel fine settimana successivo, il 15 e 16 aprile, di scena lo sport con la tappa del Campionato Italiano Beach Volley (si replica il 29 e 30 aprile).