Polo scolastico in via Bellini, un subappalto da 143mila euro

Procede a ritmo sostenuto il cantiere del nuovo polo scolastico in via Bellini. Il Comune ha autorizzato un subappalto da oltre 143mila euro alla FL Costruzioni di Bellaria, incaricata di realizzare pareti, contropareti e controsoffitti. L’intervento fa parte del progetto Pnrr affidato al Consorzio Integra, con Acmar (azienda di Ravenna) come impresa esecutrice. Il nuovo edificio prenderà il posto dell’ex centro tennis Maf, in via Elios, e accoglierà gli alunni delle scuole Pascoli e Carducci, oggi obsolete e destinate alla demolizione, ma ancora importanti per qualcuno. Infatti, in attesa dell’abbattimento, l’ex scuola Pascoli, da qualche mese continua ad essere riutilizzata come Casa delle associazioni. Insomma, con questo passaggio, il progetto del nuovo polo scolastico entra nel vivo. Verificati i requisiti tecnici della ditta, il Comune ha dato il via libera a una nuova fase operativa. E l’obiettivo è chiaro: consegnare una scuola moderna, sicura e all’altezza delle esigenze della comunità scolastica.

a.d.t.