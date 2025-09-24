Polonara, oggi è il giorno del trapianto di midollo: "Ciao a tutti, sono pronto. Ci vediamo in campo"

La partita più difficile della sua carriera. Non si gioca in un palazzetto, ma al Sant’Orsola. Achille Polonara oggi sarà sottoposto al trapianto di midollo. Operazione resa necessaria perché ad Achille, durante le semifinali scudetto contro Milano, è stata diagnostica una leucemia mieloide. Il giocatore, con il conforto della moglie Erika, si è sottoposto ad alcuni cicli di chemio, alcuni dei quali anche a Valencia. Oggi il trapianto: midollo arrivato dagli States e compatibile al 90 per cento. Achi, che in questo periodo è stato letteralmente travolto dall’affetto di compagni e avversari, ha diffuso un video in vista dell’operazione. "Ciao ragazzi, grazie per tutto il supporto e l’amore che mi dimostrate. Sono pronto per il trapianto e non vedo l’ora di farlo. Ci vediamo presto in campo e grazie mille".