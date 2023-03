Polvere bianca nascosta in auto In manette

Blitz della squadra mobile di Rimini contro lo spaccio di droga: in manette finisce un 34enne che nascondeva cocaina in macchina. Martedì pomeriggio gli agenti della polizia di Stato hanno notato, nelle strade di Miramare, un’auto con una persona sospetta al volante. I poliziotti hanno così deciso di intimare l’alt al 34enne. L’uomo, fin da subito, ha tradito un certo nervosismo. All’attento occhio degli investigatori non è sfuggito un rigonfiamento strano all’altezza del cruscotto. Con un cacciavite è stata sollevata la parte superiore del cruscotto, all’interno delquale era nascosto un vano, nel quale sono stati trovati e sequestrati circa una trentina di grammi di cocaina suddivisi in 44 dosi pronte per lo spaccio e circa 5mila euro in contanti.