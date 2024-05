Pomeriggio di grandine sul Titano. In arrivo un’altra perturbazione

Un forte temporale con 28 millimetri di accumulo di pioggia ieri ha aperto a San Marino una settimana instabile dal punto di vista del meteo. Ma non solo pioggia. Anche grandine, che nel pomeriggio, intorno alle 17, ha imbiancato le strade e i prati della Repubblica. Dopo qualche giorno di sole che sembrava condurre verso l’estate, torna quindi il maltempo. Sul Titano, proprio come in Romagna. Pioggia e grandine hanno caratterizzato la giornata di ieri, fortunatamente senza provocare danni.

Un fenomeno di piccole dimensioni, ma certamente non particolarmente usuale nel mese di maggio. Almeno per quel che riguarda la grandine. Gli accumuli più ingenti, secondo i dati forniti dal tecnico meteorologo Ampro, Roberto Nanni, sono stati rilevati dalle stazioni di Villafranca di Forlì (43 millimetri), San Marino, appunto, con i suoi 28 millimetri e Pieve Cesato (21 millimetri). "Non si tratta di un evento eccezionale – dice Nanni – per il periodo. E’ in arrivo in queste ore, nella nostra zona, la quinta perturbazione che sarà più intensa nella zona occidentale dell’Emilia Romagna".