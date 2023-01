Pompa la rabbia: "Colpa delle accise"

"I benzinai hanno ragione a fare sciopero, non sono loro responsabili dei rincari ma le copagnie e il governo che ha reintrodotto le accise. Ormai si lavora per pagare le bollette e fare il pieno". Gli automobilisti stanno dalla parte dei gestori, seppur costretti anche ieri a lunghe code alle stazioni di servizio e ai distributori per un pieno di benzina, gasolio o gas in vista dello sciopero di due giorni annunciato dalle organizzazioni sindacali. "Giusto che incrocino le braccia – attacca Matteo Stambazzi, ingegnere –. Non sono loro a lucrare. E per il mio bilancio fare rifornimento ha un peso importante, purtroppo sempre di più e per quanto mi riguarda si tratta di un costo insopprimibile. Sono libero professionista quella di spostarmi non è una opzione, ma un obbligo: mi muovo per lavoro". "C’è notevole differenza tra i vari marchi, in particolare tra quelli più noti e i cosiddetti no logo, che personalmente preferisco – fa eco Gary Vladi, operaio –. Come per buona parte delle persone i costi principali sono quelli dello spostamento tra residenza e posto di lavoro, il che significa molte centinaia di chilometri ogni mese, che nessuno mi rimborsa e pesano sul bilancio a fine mese al pari delle bollette di gas ed energia elettrica. Riguardo ai motivi, non credo che i responsabili dei rincari siano i benzinai".

"Per il mio bilancio familiare da libero professionista quella del carburante è decisamente la spesa maggiore – continua il fotografo Claudio Zamagni –. Dovendomi spostare per lavoro in tutta Italia, è una spesa rilevante, cresciuta in maniera pesante negli ultimi tempi, in particolare dal ripristino delle accise deciso dal governo. Io di solito vado a fare il pieno a San Marino, i cui distributori delle zone di confine non sono troppo distanti da dove abito". Al momento sul Titano non sono ancora state adeguate le tariffe rispetto a quelle italiane, e si prosegue con i prezzi di benzina e gasolio ’sganciati’ dal peso delle accise tricolore. "Non sparate sui gestori, non si può addebitare a loro la responsabilità dei rincari, che è del governo – sbotta Fiorenzo Righini, pensionato –. Bollette e carburante sono costi pesanti a fine mese che gravano sul bilancio familiare. Dopo gas e luce, per chi non paga l’affitto e gira molto, è la spesa più alta. Ma non sparate sui gestori, non hanno colpa dei rincari". "Non me la prendo coi gestori e faccio il pieno in vista dello sciopero annunciato – chiosa Gaspare Rigano –, scegliendo il male minore, dove costa meno".

