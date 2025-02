Pompiere ucciso fuori dalla disco. La battaglia legale continua. Chiesto risarcimento milionario

Una somma di 400mila euro da liquidare a favore di Claudio Tucci, padre di Giuseppe, il vigile del fuoco di 34 anni ucciso a pugni dopo una lite avvenuta fuori dalla discoteca Frontemare di Rimini l’11 giugno 2023. Questo l’ammontare del risarcimento stabilito dal gip di Rimini, Vinicio Cantarini, nelle motivazioni della sentenza di condanna a 12 anni di reclusione (con la riduzione della pena di un terzo prevista dal rito abbreviato) pronunciata lo scorso ottobre contro l’aggressore di Tucci, l’albanese Klajdi Mjeshtri, buttafuori ’in nero’, accusato di omicidio preterintenzionale. Il padre del vigile del fuoco si era costituito parte civile nel processo. Per gli altri familiari, la madre e la sorella di Tucci (assistiti dall’avvocato Marco Ditroia), la compagna e il figlio minorenne (rappresentati dall’avvocato Marco Ferri) inizierà ora una battaglia in sede civile, a seguito della causa milionaria intentata nei confronti della società che si occupa della gestione del Frontemare, che a sua volta ha chiamato in causa la compagnia di assicurazione. La richiesta ammonta a circa 400mila euro per ciascuna delle parti.

Nelle motivazioni, il gip si sofferma in particolar modo sulle testimonianze fornite da altri due addetti alla sicurezza del locale e da un amico di Mjeshtri. I tre, secondo il giudice, avrebbe reso "versioni non esattamente sovrapponibili ed, in parte, contrastanti tra loro. La ricostruzione più ragionevole è quella di ipotizzare che l’imputato forse ebbe a scagliare colpi, o caricare il braccio per colpire, quando il Tucci stava cadendo, ma assai improbabile che ebbe a colpire la vittima quando, tramortita, era riversa a terra esamine e con gli occhi sbarrati. A quel punto l’imputato, resosi conto che il povero Tucci aveva perso conoscenza, si bloccò restando come impietrito, nel corpo e nello sguardo, così come con precisione ricordato da entrambi i buttafuori. Tale ricostruzione, che risolve il potenziale dubbio sul numero dei colpi sferrati dall’imputato e se questi furono tirati anche quando il Tucci era a terra, trova conferma e riscontro esterno nelle risultanze medico-legali dei rilievi autoptici".

In conclusione, "può giuridicamente affermarsi che la morte fu un evento che concretizzò il rischio alla vita determinato dalla lesione all’integrità fisica provocato dalle percosse e lesioni, che poteva essere in ipotesi prevedibile (mera prevedibilità da parte dell’agente modello), ma che certamente non fu effettivamente previsto, cioè adire consapevolmente accettato quale possibile conseguenza della condotta violenta posta in essere". Dunque la morte di Tucci "venne provocata dal concorso di una serie di fattori che (...) non potevano essere consapevolmente presi in considerazione, da non consentire all’imputato di prevedere effettivamente, in termini anche di sola possibilità, l’evento morte".