Pompieri, distaccamento a rischio chiusura

La Regina alza il livello di guardia sul futuro del proprio distaccamento dei vigili del fuoco, con la sede da alcuni anni presso l’ex-bus terminal di Cattolica in via Lombardia (zona a mare) nei pressi del sottopassaggio di via Toscana. Nei prossimi mesi tale stazione potrebbe rischiare addirittura la chiusura per alcuni periodi, a causa della carenza di personale. "La sicurezza non può aspettare – ribadisce la sindaca Franca Foronchi – chiedo al governo di attivarsi per inviare personale affinché venga garantito il presidio del territorio, soprattutto in vista della stagione estiva. Cattolica non può rischiare la chiusura neppure temporanea del distaccamento".

Tale realtà era dapprima in via Carpignola, situata presso l’ex-scuola primaria, e poi è stata trasferita, con ampio parcheggio per i mezzi, in una parte dell’ex-bus terminal in zona a mare, con circa una trentina di vigili del fuoco impegnati nei vari turni. Ora la sindaca Franca Foronchi si unisce all’appello lanciato dalle organizzazioni sindacali dei Vigili del Fuoco della provincia di Rimini e chiede un intervento immediato da parte del Governo: "Un appello sulla grave carenza di organico che non può e non deve cadere nel silenzio – riprende la prima cittadina –. Parliamo di un servizio essenziale, svolto ogni giorno con coraggio e dedizione da donne e uomini che garantiscono la nostra sicurezza. Le cause della situazione, tra cui la mancata assegnazione di vigili neoassunti e le imminenti procedure di mobilità, sono gravi e urgono risposte. Le associazioni sindacali hanno segnalato che, con queste condizioni, sarà sempre più frequente la chiusura temporanea del Distaccamento di Cattolica, come purtroppo già accaduto. Questo non è accettabile: dobbiamo impedire che accada. Come sindaca del Comune di Cattolica chiedo al Governo di attivarsi immediatamente per l’invio del personale necessario alla tutela dei cittadini e di tutto il territorio".

Un servizio riconosciuto da operatori, cittadini ed istituzioni di fondamentale importanza per tutta l’area di Rimini Sud, considerando poi che tale Distaccamento di Cattolica vanta mediamente all’anno quasi un migliaio di interventi, nelle più diverse casistiche, dal mare all’entroterra e dunque con una presenza sul territorio ritenuta davvero fondamentale per la sicurezza a tutti i livelli. Ora nelle prossime settimane si attendono segnali da Roma, l’appello della prima cittadina è molto chiaro e pretende una risposta.

Luca Pizzagalli