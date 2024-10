Ponte ciclopedonale pronto a fine anno

Sarà pronta tra fine anno e gennaio la passerella ciclopedonale sul fiume Marecchia a Santarcangelo. I lavori del nuovo ‘ponte’ per ciclisti e pedoni, ancorato al ponte per le auto, si sono allungati. Nel frattempo il Comune ha approvato il nuovo progetto di fattibilità per ultimare la pista ciclopedonale da San Martino dei mulini al centro. Restava da riprogettare proprio il tratto che andrà dal ponte alla rotatoria con la strada di Gronda. L’amministrazione ha dovuto rivedere il progetto per alcune questioni con i privati proprietari dei terreni dove doveva passare la pista ciclabile. A parità di costi – la spesa resterà 190mila euro – è stata varata una nuova soluzione che "rispetto a quella iniziale sarà più sicura per ciclisti e pedoni. Dopo la passerella, la ciclopedonale proseguirà con un collegamento su un livello più basso rispetto alla strada e a debita distanza dalla carreggiata", spiega il Comune (nella foto l’area dove passerà). L’amministrazione conta di cominciare i lavori di ultimo tratto di ciclopedonale nei primi mesi del 2025. Sarà pronta invece tra dicembre e gennaio la passerella ciclopedonale sul fiume. È già stato ultimato invece il tratto tra il cimitero di San Martino dei Mulini e il lago Santarini.