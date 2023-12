Ponte ciclopedonale sul torrente Ausa

Parte il percorso per l’approvazione del progetto che prevede la realizzazione di un attraversamento ciclopedonale del torrente Ausa allo scopo di creare un collegamento la via Montescudo e via Barattona. Verrà realizzato un attraversamento fluviale con struttura ad impalcato (tipo ponte) per il transito ciclopedonale. "L’avvio del procedimento - si legge in una nota del Comune – consentirà le procedure di partecipazione e consultazione finalizzate all’approvazione del progetto e determinerà l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione dell’opera, la localizzazione dell’opera pubblica, la variante alla strumentazione urbanistica, l’apposizione di vincolo espropriativo, la dichiarazione di pubblica utilità".