Ponte di Maiolo, via alla demolizione

È probabilmente il ponte più lungo dell’alta Valmarecchia, con i suoi 160 metri. Ma la sua sorte è segnata. I lavori che porteranno alla demolizione dell’attuale ponte che collega Maiolo e Novafeltria (e naturale via d’accesso verso le Marche) sono partiti. Al suo posto sorgerà una nuova struttura, una infrastruttura con carreggiata a due corsie. Martedì 25 febbraio alle ore 15, il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e i sindaci di Maiolo, Marcello Fattori, e di Novafeltria, Stefano Zanchini, effettueranno un sopralluogo al cantiere del ponte sul Marecchia. Costruito negli anni 60, il ponte risente degli acciacchi del tempo e non è più adeguato. Il nuovo ponte (antismico) sulla Sp 107 costerà circa 5.300.000 euro, con finanziamenti ministeriali e una quota della Provincia, e saranno necessari almeno 12 mesi di lavori per la sua realizzazione.

m.c.