"Ponte di Pasqua, puntiamo al tutto esaurito"

Una cinquantina di alberghi aperti a Pasqua, tante richieste e prenotazioni, riempimento a oggi tra il 40 e il 60%. Per il primo ponte dell’anno "puntiamo al tutto esaurito, riguardo alle strutture che saranno operative", spiegano dall’Associazione albergatori. Molto richiesta la pensione completa, prezzi tra 80 e 100 euro al giorno a persone, in media. Confermato il format 2022: musica diffusa sul territorio. Tra gli artisti in pista i mitici Camaleonti, le youtuber Aurora e Ludovica, e per la gioia dei più piccoli la ’cartoon cover’ Miwa, con sigle dei cartoni animati. "Il palinsesto pensato con l’amministrazione comunale e il nostro direttore artistico Andrea Prada – spiega il presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi – coinvolgerà i turisti presenti e i residenti, locali e del circondario". Sabato 8 aprile i centri cittadini si animeranno a partire dalla serata Hit Parade Party con Radio Bruno: dj set dell’emittente che inaugura la festa alle 21.30 su viale Ennio con live band, animazione, ballerini e gadget. Domenica di Pasqua alle 18 in viale Ennio dj Lorysound, Thomas & Thomas e le loro musiche Deep-Minimal-Tech-House. Alle 20.30, sul palco di piazza Matteotti, Aurora e Ludovica per un meet&greet e mini show insieme ai loro giovani fans. Dalle 21.30 l’Isola dei Platani "si trasformerà in una grande discoteca a cielo aperto, ospitando in contemporanea show e concerti lungo un percorso musicale in cui si potrà assistere a live show con hit anni ’90, cartoon cover, virtuosismi al pianoforte ed ancora dj set e grandi successi della musica italiana". In piazza Don Minzoni show del pianista performer Matthew Lee e il gran finale con il concerto con la storica band ’I Camaleonti’. Infine, lunedì 10 aprile per il giorno di Pasquetta, i festeggiamenti si concludono con ’Il dopo Pasqua’: in piazza Don Minzoni dalle 15 uova di cioccolato e animazione per tutti. "Il format eventi diffusi nel tempo e nello spazio viene riproposto, ma nello stesso tempo rinnovato con grande soddisfazione da parte nostra", commenta Brunoangelo Galli, vicesindaco e assessore al Turismo.