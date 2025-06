Ponte di Tiberio. Denunciato il vandalo

Il Comune di Rimini ha sporto una denuncia contro ignoti alla Procura "per danneggiamento di beni storici", a causa di un atto vandalico su una porzione del muro di delimitazione del marciapiede verso il Ponte di Tiberio, lato sud. Grazie alla testimonianza di un cittadino, fa sapere il Comune, "si sta lavorando, anche acquisendo i filmati delle telecamere presenti in zona, sull’ipotesi che il responsabile dell’atto sia una persona di età piuttosto giovane che avrebbe danneggiato il manufatto, rimuovendo alcuni mattoni, nella tarda serata di mercoledì scorso". Non è la prima volta che l’amministrazione comunale di Rimini scende in campo contro gli autori di episodi di vandalismo ai danni del patrimonio pubblico. In questo caso il deturpamento ha interesato un punto vicinissimo ad un monumento del valore del Ponte di Tiberio.