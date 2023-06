Ponte d’oro e fiera del benessere La città pronta a rimettersi in moto

Persi per strada un po’ di tedeschi - non tutti per fortuna - ’sostituiti’ al volo da turisti italiani che non avevano trovato posto in albergo, Rimini apre la stagione con un ponte del 2 giugno - festa della Repubblica - all’insegna dei grandi eventi, da Rimini Wellness al concerto di Vasco. Gli stati generali del fitness da oggi a domenica ospiteranno professionisti e appassionati della filiera del benessere, provenienti da 70 Paesi. Apertura ufficiale alle 12,30 nella Hall Sud cui parteciperà anche Lorenzo Angeloni, direttore generale Promozione sistema Paese del ministero Affari esteri e Cooperazione internazionale. La 17esima edizione della kermesse propone ben 240 eventi con la prima edizione di ’Rimini Wellness Off’: un incredibile numero di attività, convegni, masterclass, novità tecnologiche e soluzioni innovative in arrivo dagli oltre 300 espositori che animeranno 170mila metri quadri - indoor e oudoor - del polo fieristico. Ma anche la città, dal centro storico all’invaso Tiberio al Parco del Mare. Si annuncia un’edizione straordinariamente vivace e coinvolgente. Una vera e propria esperienza immersiva quella organizzata da Ieg - Italian Exhibition Group, come sottolinea il nuovo pay off della manifestazione: ’The Wellness Experience Show’. Quanto agli hotel, la direttrice di Visit Rimini Valeria Guarisco prevede "un ponte del 2 giugno di grande soddisfazione. Con un’occupazione alberghiera superiore al 90%, nonostante la battuta d’arresto registrata nei giorni scorsi. I tanti eventi in calendario e le condizioni meteo favorevoli stanno riempiendo le camere degli hotel". "Per il ponte saremo all’80% di occupazione – dicono a Le Rose Suite Hotel –. Eravamo pieni, poi tante disdette dopo l’alluvione. Stiamo recuperando". "Tutto esaurito tra wellness e, privati, super bike, Vasco e concerti", gongola Gigi Biotti, Maison B. "Siamo pieni, ma dopo il 4 grosso calo", dice Lele Bernardi, hotel VistaMare. "Abbiamo recuperato dopo le disdette, fino al 4 giugno bene, poi meno gente", conferma Antonio Carasso, Promozione alberghiera. "Pieni al 95%", fa eco Andrea De Luigi, hotel Cosmons. "Siamo al completo", afferma Ivan Neri, hotel Atlantic di Riccione. "Quasi pieni i nostri 5 alberghi", segnalano dal Devira Group. "Un po’ meno gente delle attese ma siamo contenti", chiosano da Cimino Hotels.

Mario Gradara