Ponte d’oro per la Riviera. Già pieni due hotel su tre. E i prezzi si impennano

L’estate parte col botto. Il ponte del 2 giugno sarà il vero avvio della stagione e a testimoniarlo sono i numeri. Per di sabato Visit Rimini si aspetta l’86 per centro di riempimento delle camere negli hotel di Rimini. "Abbiamo registrato un segno positivo per le prenotazioni alberghiere in occasione di RiminiWellness – spiega la direttrice di Visit Rimini Coralie Delaubert – Il trend registra un incremento rispetto ai dati consolidati dello scorso anno, con un picco di occupazione per la notte di sabato. Buona anche la tenuta su tutto il lungo weekend del 2 giugno: molti turisti e visitatori della Fiera scelgono di prolungare il soggiorno fino a lunedì, portando l’occupazione al 65 per cento per la notte di domenica". Per arrivare al pienone bisognerà attendere il last minute e ovviamente le previsioni meteo, che potrebbero dare una bella mano. Chi volesse approfittare del ponte trovando una delle camere ancora libere dovrà affrettarsi. Sui principali portali sono ancora disponibili offerte, ma solo per un terzo degli hotel, meno di 300. Centinaia di strutture sono piene, e questo fa crescere i prezzi delle camere rimaste. Difficile trovare offerte a prezzi stracciati sui portali. Anche negli hotel a due stelle il prezzo di una camera non scende sotto i 90 o 100 euro a notte per il fine settimana. Tariffe ben più alte rispetto alla Pasqua, ad esempio.

È l’effetto RiminiWellness, che sta riempiendo gli hotel della Riviera, gonfiando i prezzi soprattutto nelle strutture con meno stelle. A Rimini la maggiore disponibilità di camere negli alberghi è a Marina centro, dove si concentrano i quattro stelle e le tariffe sono più alte. Più difficile trovare disponibilità di stanze nella zona sud, da Bellariva a Miramare, e a nord, tra Rivabella a Torre Pedrera, la zona più vicina al quartiere fieristico.

Per Rimini questo ponte non sarà solo wellness. Saranno tanti gli eventi diffusi in città per intrattenere il popolo della spiaggia, in quella che si spera sia la vera partenza della stagione balneare dopo un aprile e un maggio incerti, con temperature altalenanti e perturbazioni continue. Pronti a lanciare l’estate i comitati turistici con mercatini, musica e tanto altro. A sperare nel ponte sono anche le altre località della costa. A Riccione, anche senza effetto diretto di RiminiWellness, le previsioni sono discrete. "Sta andando meglio rispetto a un anno fa – conferma il presidente della Federalberghi Claudio Montanari – anche se le attese che avevamo erano migliori. Vediamo come andrà a finire con le prenotazioni last minute, dopo che negli ultimi 20 giorni le prenotazioni sono rallentate". Da Rimini a Riccione, passando per Misano, Cattolica e Bellaria, il ponte del 2 giugno vedrà la quasi totalità di strutture ricettive aperte.

Andrea Oliva