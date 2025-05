Ponte, lavori urgenti al via. Va messo in sicurezza

Gli interventi al ponte mobile tra Cattolica e Gabicce Mare cominceranno lunedì 12 maggio. L’assessore ai lavori pubblici di Cattolica, Comune di competenze, Alessandro Uguccioni difende il tempismo dell’intervento, nonostante si sia a ridosso della stagione estiva, e annuncia la data di inizio cantiere sull’infrastruttura che collega i due Comuni e illustra il piano di risistemazione del ponte.

"Dopo il crollo del ponte Morandi sono cambiati i protocolli di sicurezza legati ai ponti – è la premessa fondamentale dell’Assessore Uguccioni _. Come disposto dai protocolli, abbiamo dato incarico di compiere le analisi di sicurezza di tutti i ponti comunali, i risultati sono arrivati all’inizio del 2025. E quello che emerge da quelle verifiche è che il ponte mobile tra Cattolica e Gabicce Mare deve essere sistemato, soprattutto nelle sue parti meccaniche. La prima data utile per fare questi interventi è proprio adesso e non possiamo più aspettare". E l’intervento non poteva essere fatto prima: "Perché non era ancora pronto l’esito delle analisi – continua l’assessore Uguccioni _ che è arrivato a inizio dell’anno. E neppure prima del 17 aprile, che è la data del consiglio comunale in cui abbiamo votato proprio la destinazione di 300mila euro al ponte mobile". Ma anche: "Non potevano aspettare la fine dell’estate – conclude – perché sono lavori urgenti per la sicurezza dei cittadini. Abbiamo incontrato gli operatori sia di Cattolica e che di Gabicce Mare e gli operatori portuali ed abbiamo concordato tale intervento in questo periodo privamerile. Per quanto riguarda le parti meccaniche procederemo alla sostituzione delle bullonature e di tutti i tratti ammalorati della campata, alla sostituzione degli stralli del ponte e loro tesatura. Nel sistema idraulico di movimentazione, sarà eseguita la revisione dei martinetti di sollevamento, di pistoni e perni, con sostituzione di tutte le parti rovinate. Per quanto riguarda la passeggiata saranno sostituite le tavole della pavimentazione deteriorate e verranno installati nuovi profili lignei del corrimano del parapetto del ponte. Sarà risistemato anche tutto l’impianto elettrico. Cercheremo di limitare al minimo i disagi".

Il ponte è il principale asse pedonale di collegamento in estate tra le due sponde dove insistono decine di attività, sia a Cattolica che a Gabicce Mare.

Luca Pizzagalli