Ponte mobile: i lavori ripartono a novembre

Dopo la pausa estiva, il cantiere sul ponte mobile che unisce Cattolica e Gabicce Mare torna operativo. Da novembre riprenderanno infatti i lavori che completeranno la riqualificazione di una delle infrastrutture più importanti del litorale, non solo per la mobilità quotidiana di residenti e pendolari, ma anche come punto nevralgico per il turismo e il commercio. Il ponte, simbolo del collegamento tra Romagna e Marche, era stato oggetto di interventi urgenti nei mesi primaverili, necessari per garantirne la sicurezza in vista della stagione estiva. Ora si apre una nuova fase di lavori, più strutturale e definitiva, che condurrà alla riconsegna di un’opera rinnovata e più efficiente.

"Prima dell’estate ci siamo concentrati sulla messa in sicurezza, intervenendo in modo puntuale – spiega l’assessore comunale ai lavori pubblici Uguccioni –. Con la ripartenza del cantiere potremo completare la riqualificazione e restituire al territorio un ponte più funzionale, efficiente e soprattutto sicuro". Sulla stessa linea anche la sindaca di Gabicce Mare, Marila Girolomoni: "Si tratta di un’infrastruttura strategica. Non è solo un collegamento fisico, ma un elemento che tiene unite due comunità e rappresenta un valore aggiunto per cittadini e turisti. Riconsegneremo presto un’opera fondamentale anche per il commercio locale". Dunque un lavoro di squadra tra il comune romagnolo e quello marchigiano, con un investimento totale di 300mila euro: 200mila messi a disposizione da Cattolica, proprietaria dell’infrastruttura e 100 mila da Gabicce.

Il programma prevede la sostituzione definitiva degli stralli e delle bullonature, la sistemazione del dispositivo di chiusura e diversi interventi sull’impianto elettrico. Un passaggio necessario per garantire non soltanto la piena funzionalità del ponte mobile, ma anche la sua durata nel tempo. Prima della sospensione estiva i lavori avevano già interessato il sistema idraulico di movimentazione, con la revisione di martinetti, pistoni e perni e la sostituzione delle parti usurate. Sul fronte estetico e di fruibilità, si era intervenuti sui camminamenti in legno e sui parapetti: le tavole deteriorate della pavimentazione sono state rimpiazzate e i corrimano hanno ricevuto nuovi profili lignei. Con la ripresa del cantiere a novembre, l’obiettivo è chiaro: restituire ai cittadini un ponte che torni a essere non solo un passaggio sicuro e moderno, ma anche un simbolo di collaborazione e di visione condivisa tra due comunità da sempre unite dal mare e dalla loro vocazione turistica.

Federico Tommasini