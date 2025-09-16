Ponte mobile sul Tavollo, lavori verso la fine

Ponte pedonale mobile sul Tavollo, si torna ad intervenire per completare l’opera di ristrutturazione da 300.000 euro iniziata quest’estate.

"Il ponte ha superato alcuni collaudi statici quest’estate e dunque siamo molto contenti – conferma Alessandro Uguccioni, assessore ai Lavori Pubblici di Cattolica – ora ad ottobre andremo a completare l’opera intervenendo sugli stralli di metallo ed altre parti, ma manca davvero poco. Lavoreremo per circa un mesetto, ma il grosso del lavoro è oramai alle spalle. Quest’estate la struttura ha funzionato bene ed abbiamo limitato i disagi al minimo. Ora andremo a completare un intervento che non era più prorogabile e che richiedeva pazienza".

Dunque una struttura strategica per il turismo e di collegamento pedonale tra le due sponde del Tavollo, tra Gabicce e Cattolica, ed ora sempre più in sicurezza: "I collaudi statici erano fondamentali – dice l’assessore – altrimenti si prospettava una spesa ben più alta dei 300.000 euro attuali. Parliamo di un’opera delicata che negli anni passati ha dato diversi problemi e che ora invece sta per vedere finalmente un pieno recupero funzionale. Ancora un po’ di attesa e saremo pronti".

Non sono mancate le polemiche nei mesi scorsi anche per la ripartizione delle spese tra il Comune di Cattolica ed il Comune di Gabicce Mare.

Ma soprattutto non sono mancati i timori da parte degli operatori commerciali e dei ristoratori di entrambe le sponde che hanno temuto che il ponte potesse avere altri problemi di funzionamento interrompendo il flusso pedonale che di sera raggiunge le migliaia di presenze, specie in alta stagione.

L’opera è estremamente importante anche per il suo innalzamento meccanico qualora transitano nel canale imbarcazioni di una certa altezza e rientra nel complesso della darsena interna e delle sue infrastrutture.

Luca Pizzagalli