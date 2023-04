Ponte rotto: il maltempo ha dimezzato i turisti

La Regina punta forte sui ponti primaverili, ma spera anche nel bel tempo che può davvero fare la differenza in questo periodo dell’anno. Differenza che il meteo ha già fatto nell’ultimo ponte del 25 aprile, quando le nuvole del lunedì hanno dimezzato le presenze turistiche registrate nel sabato e domenica precedenti. Ma ora oltre 80 hotel sono pronti ad aprire già dal prossimo ponte del Primo maggio, in concomitanza anche della Festa dei Fiori che partirà proprio domani.

"La Pasqua ha fatto segnare un certo pienone – conferma Massimo Cavalieri, presidente dell’associazione albergatori –, ma erano aperti solo 60 hotel. Ora per i ponti le aperture sono salite a 80 strutture. Resta il fatto che il meteo è fondamentale per il nostro target turistico ed anche lunedì scorso con il cattivo tempo hanno disdetto tantissimi turisti, quasi la metà. Ora speriamo nel Ponte del Primo maggio per il quale abbiamo ottime sensazioni per altri tre giorni significativi in termini di numeri".

La città si sta preparando alla stagione ed anche alcuni lavori sono in via di ultimazione: "La stagione decolla – continua Cavalieri – ed abbiamo ottime sensazioni. Il sole resta fondamentale per la nostra proposta. Dopo il Primo maggio non abbiamo eventi per altre due settimane fino alla Gran Fondo degli Squali dal 12 al 14 maggio, e riapriremo proprio per questo evento. Poi si richiude per riaprire definitivamente tutti, a fine maggio, quando davvero partirà la stagione". Ma le sensazioni sono positive: "La nostra clientela apprezza la città ed il nuovo lungomare – prosegue Cavalieri – in tanti ci hanno chiesto informazioni per l’estate e siamo fiduciosi. Il pacchetto sole e mare è ancora quello più richiesto, e naturalmente la convenienza in tema di prezzi per le famiglie italiane è ottima, dovremo lavorare su questo. Poi naturalmente nel prossimo futuro la destagionalizzazione passa da alcune nicchie di mercato come il turismo sportivo ed il turismo congressuale, ma non per quest’anno". Tutti con il naso all’insù dunque sperando nel sole che finalmente può dare già una svolta alla primavera cattolichina. Una primavera che vivrà un weekend d’oro comunque con la Gran Fondo degli Squali che annuncia anche quest’anno numeri importanti: circa 3.000 iscritti, 10.000 pernottamenti, tanta promozione in tutta Italia ed in tutto il mondo anche in chiave turistica estiva. Proprio dallo sport e dagli eventi sportivi passa la fortuna della destagionalizzazione turistica cattolichina, a partire anche dal nuovo Palasport in zona ex-Vgs in via di realizzazione.

Luca Pizzagalli