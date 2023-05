Ponte sul Tavollo, scatta l’ultimatum

Le amministrazioni comunali di Cattolica e Gabicce rassicurano operatori e cittadini: il ponte sul Tavollo di via Irma Bandiera riaprirà entro il 15 giugno. "Alla luce della riunione tenutasi lunedì mattina presso l’ufficio tecnico in municipio a Cattolica _ confermano le due amministrazioni comunali _ la ditta ha fornito un cronoprogramma certo sulla fase di conclusione lavori. È stato chiesto alla ditta di incrementare il personale a disposizione in modo da poter recuperare il tempo perso, con l’obiettivo comune di riaprire la viabilità quanto prima. Rispetto al programma originario, che prevedeva la fine lavori prima al 21 maggio la ditta ha garantito di terminare l’opera non oltre il 15 giugno". L’incontro di lunedì si è tenuto alla presenza della sindaca di Cattolica Franca Foronchi, dell’assessore Alessandro Uguccioni, del sindaco di Gabicce Domenico Pascuzzi, dei tecnici comunali e della ditta esecutrice. I due sindaci confermano: "Abbiamo evidenziato al titolare della ditta esecutrice dei lavori, al direttore lavori e al responsabile della sicurezza, tutte le nostre preoccupazioni in merito al ripristino della viabilità su un asse stradale cruciale per le nostre città e per i nostri operatori". Ma ora, alle porte della stagione turistica, sale la preoccupazione di operatori e cittadini: "Il Comune di Cattolica e l’Ufficio tecnico _ continuano i sindaci _ stanno seguendo in modo costante l’andamento dei lavori, evidenziandone anche i ritardi con la ditta esecutrice, la quale in seguito alle nostre richieste ci ha informato che ci sono state difficoltà legate al reperimento dell’acciaio, necessario per il consolidamento del ponte, per la realizzazione della securvia e della passerella pedonale". E si procederà tra qualche giorno a un’ulteriore verifica: "Abbiamo comunque deciso – concludono Foronchi e Pascuzzi - di fare un ulteriore incontro con ditta e tecnici il prossimo 22 maggio, perché qualora fossero ancora in ritardo a quella data rispetto al nuovo cronoprogramma, si procederà con una sospensione dei lavori, il ripristino della viabilità, seppur a senso unico alternato, e la conseguente fine lavori a fine stagione. Giunti a questo punto, ci pare logico nonché responsabile puntare a un ripristino della normale viabilità a doppio senso e della completa pedonabilità e quindi alla conclusione completa dei lavori". Ulteriori aggiornamenti, dunque, ci saranno dopo l’incontro previsto il 22 maggio.

Luca Pizzagalli