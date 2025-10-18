Ponti di speranza e cura . Due milioni per l’infanzia

Rimini conferma la sua vocazione alla cooperazione internazionale con il progetto "Nurturing the Future" (Nutrire il futuro), finanziato con quasi 2 milioni di euro dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Un’iniziativa triennale, avviata il 1° settembre, che coinvolgerà oltre 2.900 persone tra bambini, mamme, insegnanti e operatori sanitari, con l’obiettivo di rafforzare i servizi per la prima infanzia nelle zone più vulnerabili di Nairobi.

Promosso dal Comune di Rimini insieme alla Contea di Nairobi, il progetto punta a migliorare educazione, salute e sostegno sociale. Per la prima volta tre organizzazioni riminesi – EducAid, Comunità Papa Giovanni XXIII e Cittadinanza Onlus – lavorano fianco a fianco con realtà locali come The Action Foundation e Cpj23, con il supporto tecnico dell’Azienda sanitaria della Romagna. Una rete che unisce competenze educative, sanitarie e sociali, in un approccio davvero inclusivo.

Tra le principali attività: la formazione di oltre 100 operatori sanitari su salute mentale e disabilità, il miglioramento della preparazione di circa 1000 insegnanti dei centri per l’infanzia e percorsi di crescita e autonomia per più di 1100 mamme e persone che si prendono cura dei piccoli. Sono previsti anche incontri di confronto tra istituzioni, scambi di esperienze e programmi di sostegno familiare per bambini con disabilità e donne in condizioni di fragilità.

La Comunità Papa Giovanni XXIII seguirà le azioni dedicate alle madri vulnerabili, con la creazione di spazi mamma-bambino e percorsi per l’indipendenza economica. Cittadinanza Onlus, in collaborazione con l’Ausl Romagna, rafforzerà i servizi sanitari perinatali e la formazione del personale medico, creando ambienti accoglienti e a misura di bambino. EducAid, invece, potenzierà il sistema educativo con laboratori creativi e attività inclusive per oltre 500 bambini.

"Con questo progetto – spiega l’assessora alla Cooperazione Internazionale Francesca Mattei – Rimini mette a disposizione la propria esperienza per costruire ponti di solidarietà e sviluppo, generando un impatto concreto sulla vita delle persone più vulnerabili. È un modo per dire che la nostra città guarda al mondo, senza dimenticare nessuno".

Federico Tommasini