Pool di avvocati per salvare i Mutoid: "Sarà un’impresa, ma ce la faremo"

Un pool di avvocati per salvare i Mutoid. A quasi 3 mesi dalla sentenza con cui il Consiglio di Stato ha stabilito che le case degli artisti ricavate da vecchi container, roulotte, camion) sono abusive, il Comune di Santarcangelo ha nominato i legali a cui si affiderà per evitare di smantellare il campo Mutoid. L’amministrazione ha scelto gli avvocati Gaetano e Giada Rossi (del foro di Rimini) per dirimere le questioni edilizie, e Giacomo Graziosi (del foro di Bologna) per la parte urbanistica. Incarichi per i quali il Comune ha stanziato complessivamente 30mila euro, ma il conto potrebbe salire.

Il tempo stringe: entro qualche settimana il Comune comincerà a notificare le ordinanze di demolizione a tutti gli abitanti del campo Mutoid, tra cui l’ex vicesindaca Pamela Fussi. è un atto dovuto, per rispettare la sentenza. Ci vorranno mesi per completare le notifiche. I Mutoid, assistiti dall’avvocato Stefano Valeriani, decideranno poi la strategia: se impugnare al Tar l’ordinanza di demolizione, o fare invece un ricorso urgente al Presidente della Repubblica. La partita andrà per le lunghe e il Comune spera, nel frattempo, di trovare la soluzione per salvare Mutonia. "La partita è molto complicata – ammette l’avvocato Gaetano Rossi – Richiederà uno studio approfondito: siamo davanti a una situazione unica nel suo genere". I Mutoid stanno alla finestra, preoccupati "ma anche fiduciosi – dice Valeriani, il loro avvocato – che alla fine si trovi la soluzione". È quello che si augura il sindaco Filippo Sacchetti: "Come abbiamo detto fin dal giorno della sentenza del Consiglio di Stato, Mutonia è parte di Santarcangelo, è una delle sue anime più belle e faremo di tutto perché continui a essere Santarcangelo". Ma "le sentenze si rispettano anche quando non si condividono. Stiamo procedendo insieme agli uffici agli adempimenti chiesti dal Consiglio di Stato. Non vogliamo arrenderci e non lasceremo nulla al caso. Da qui l’incarico a un pool di avvocati specializzati affinché si possa trovare una strada legale per salvare Mutonia".

La strada potrebbe essere una nuova legge regionale speciale. D’altra parte i Mutoid, arrivati a Santarcangelo nel 1990, rappresentano un unicum. Nel frattempo si moltiplicano le manifestazioni di solidarietà agli artisti, come quella in collaborazione con Artevento, festival internazionale degli aquiloni a Cervia, dove i Mutoid saranno protagonista di una performance in piazza nella serata del 30 aprile. "Faremo di tutto – conclude Sacchetti – per salvare i Mutoid. Sarà dura, ma non ci rispamieremo. E il lavoro dei legali sarà fondamentale".