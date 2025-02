Pool promozione, San Giovanni esordisce contro Padova

Non ci sarà un attimo di pausa per l’Omag Mt San Giovanni. Mentre si prepara l’esodo per la Coppa Italia A2 (domenica la finalissima a Bologna contro Itas Trentino) è uscito il calendario della Pool Promozione A2 che vede proprio San Giovanni partire da prima in classifica. Subito dietro c’è Busto Arsizio, ad appena 3 lunghezze, che sfiderà le marignanesi in un big-match mercoledì 19 febbraio a Busto Arsizio. Omag Mt esordirà, però, in casa contro Padova il 16 febbraio, la domenica successiva alla Coppa. Poi, subito dopo lo scontro diretto contro Busto Arsizio, ecco il 23 febbraio al PalaMarignano un altro big match contro Trento. Il 2 marzo le ‘zie’ saranno in trasferta a Melendugno e concluderanno l’andata il 9 marzo, di nuovo in casa, contro Cremona. Il ritorno, a campi invertiti, prenderà il via mercoledì 12 marzo. Il 16 marzo lo scontro contro Busto a San Giovanni sarà molto probabilmente decisivo per le ambizioni di promozione diretta delle marignanesi in serie A1. "L’inizio della Pool Promozione sarà caldissimo – conferma il presidente Stefano Manconi – perché dopo Padova in quattro giorni affronteremo Busto Arsizio in casa loro il mercoledì e la domenica successiva ce la vedremo con Trento. La Pool Promozione ci vede davanti a Busto di tre punti e a Messina e Macerata di quattro, ma è tutto in gioco. Trento dista 8 lunghezze ed è stata costruita per vincere, Brescia dopo aver battuto noi per 3-2 in casa due domeniche fa vorrà entrare a tutti i costi nei playoff e dunque nelle prime cinque posizioni. Sarà la mina vagante del torneo". Da ricordare che nella Pool Promozione le prime cinque del girone A incontrano le prime cinque del girone B, andata e ritorno, con un’unica classifica.

Luca Pizzagalli