Popolare Valconca, il traguardo della fusione è vicino. I commissari: "Cherry è il miglior partner possibile"

Il matrimonio è realtà. O meglio, lo sarà dal prossimo anno. Il mese di dicembre servirà a completare i passaggi burocratici necessari a concretizzare il progetto di fusione per incorporazione della Popolare Valconca in Cherry Bank, dopo il via libera dalle rispettive assemblee dei soci. "All’orizzonte – precisano i commissari straordinari Livia Casale e Francesco Fioretto (nella foto) – c’è la stipula dell’atto notarile di fusione". ‘Guadagnata’ l’efficacia giuridica entro fine dicembre, l’aggregazione sarà compiuta e nascerà la nuova banca unica che sarà operativa presumibilmente dal gennaio 2024. Per i commissari un cerchio che si chiude, la conclusione del lavoro durato un anno. E che sta arrivando al traguardo. "Una volta portata a termine la fusione, l’amministrazione straordinaria terminerà e passeremo il testimone agli attuali amministratori di Cherry. Siamo soddisfatti per i tempi, per aver portato a termine il nostro lavoro in un anno. Ma soprattutto – continuano i commissari – siamo soddisfatti perché si è concretizzato quello che per noi era il miglior scenario possibile per la Popolare Valconca: nella fusione è coinvolta la banca in tutto il suo perimetro e la presenza territoriale non viene messa in discussione". L’esito dell’assemblea straordinaria dei soci parla chiaro: il 96% dei partecipanti ha detto sì al matrimonio con l’istituto veneto. "Abbiamo lavorato – sottolineano Casale e Fioretto – per favorire la più ampia partecipazione possibile all’assemblea. Oltre il 60% del capitale sociale era rappresentato, il risultato testimonia che la base sociale, in passato divisa, si è ricompattata. Per noi è motivo di ulteriore soddisfazione. Vuol dire che i soci hanno creduto nel progetto di Cherry".

Giuseppe Catapano