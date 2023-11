Popolare Valconca, la resa dei conti. A fine mese l’assemblea decisiva

È il momento decisivo. La resa dei conti. I soci della Banca Popolare Valconca sono chiamati a esprimersi sulla fusione per incorporazione dell’istituto di credito con sede a Morciano in Cherry Bank. È stata fissata la data dell’assemblea straordinaria convocata per mettere ai voti l’approvazione del progetto di fusione: sabato 25 novembre, nel padiglione fieristico di via XXV Luglio di Morciano (dalle 10), i soci si riuniranno per "discutere e deliberare" sulla situazione economica e patrimoniale della banca al 30 giugno di quest’anno (il primo punto all’ordine del giorno) e, soprattutto, per approvare o bocciare la fusione con Cherry.

Nella convocazione da parte dei commissari straordinari Livia Casale e Francesco Fioretto sono ricordati i termini dell’operazione che prevede il "contestuale aumento del capitale sociale di Cherry Bank a servizio dell’assegnazione delle azioni ai soci di Banca Popolare Valconca in applicazione del rapporto di cambio, per un importo pari 4.959.778 euro, mediante emissione di 10.575.207 azioni ordinarie Cherry Bank, da assegnarsi ai soci ex Banca Popolare Valconca nella misura di una azione ordinaria Cherry Bank di nuova emissione per una azione ordinaria di Banca Popolare Valconca". Un percorso che porterà i soci dell’istituto di credito morcianese a detenere il 10% del capitale sociale di Cherry Bank. Se i soci della Popolare Valconca e quelli di Cherry Bank (che si riuniranno lunedì 27 novembre) approveranno il progetto di fusione, al quale i commissari straordinari scelti da Bankitalia lavorano da mesi, il matrimonio tra i due istituti sarà cosa fatta. E sarà rispettata la tempistica scandita dagli stessi commissari straordinari: chiudere l’operazione entro la fine dell’anno. A 12 mesi di distanza dal voto contrario alla fusione con Blu Banca, i soci della Popolare Valconca sono chiamati a prendere un’altra decisione fondamentale.