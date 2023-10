Popolare Valconca, la svolta. Bankitalia dice sì alla fusione

Il via libera è arrivato. Bankitalia ha autorizzato la fusione per incorporazione della Popolare Valconca in Cherry Bank, nei termini previsti dall’accordo quadro firmato lo scorso 1° giugno. Manca poco alla conclusione dell’operazione: Banca d’Italia ha dato anche il via libera alla convocazione, da parte dei commissari straordinari, dell’assemblea dei soci della Popolare Valconca che dovrà approvare la fusione. "L’assemblea si terrà indicativamente entro la fine del prossimo novembre", precisano i commissari Livia Casale e Francesco Fioretto. Che si dicono "molto soddisfatti per questa importante tappa nella realizzazione della mission strategica che ci è stata affidata dieci mesi fa e che stiamo portando avanti anche grazie agli incoraggiamenti e al sostegno dei soci e dei clienti della banca e alla collaborazione di tutto il personale. Siamo convinti che la fusione con Cherry consentirà di generare valore nel lungo termine per gli azionisti e per il territorio in cui la banca opera".

La fusione con Cherry è "un ulteriore e importante passo avanti nel percorso di soluzione della crisi avviato con l’amministrazione straordinaria nel dicembre 2022". Questo perché, precisano i commissari, "la fusione con Cherry Bank consentirà alla Popolare Valconca di recuperare redditività e sostenibilità. Nell’integrarsi con una banca specializzata, capace di intercettare opportunità di mercato ad elevata marginalità, la Valconca manterrà i suoi tratti distintivi di banca a forte radicamento territoriale, continuando ad operare con il proprio marchio a sostegno delle famiglie, delle imprese e dell’intera comunità locale". Intanto Maria Cristina Magnani, segretaria provinciale della Fabi Rimini, la federazione dei bancari, fa una richiesta: "Come sindacato dei lavoratori più rappresentativo – dice – vogliamo essere partecipi dei possibili effetti che ci saranno sulle persone che lavorano nelle banche coinvolte e gli sviluppi che coinvolgeranno il territorio. Ci aspettiamo un progetto industriale chiaro e di poter avviare un percorso che porti, nel più breve tempo possibile, le necessarie risposte alle persone che rappresentiamo".

Giuseppe Catapano