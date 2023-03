Popolizio conquista tutti con lo Sguardo dal ponte

Massimo Popolizio sale sul palco del teatro Galli di rimini nel dramma della gelosia di Arthur Miller, ‘Uno sguardo dal ponte‘ per la stagione di prosa. Un capolavoro della letteratura americana diretta e interpretata da uno dei protagonisti del teatro italiano. Allo spettacolo hanno assistito anche i ragazzi del progetto ‘Teatro in Classe’. E questa è una delle loro recensioni finali.

Uno scenario grigio e casalingo si apre sul palco del teatro Galli di Rimini dove il 10 marzo è andato in scena ‘Uno sguardo dal ponte’, ideato dal regista Massimo Popolizio. Il regista è stato in grado di carpire dall’omonimo libro di Arthur Miller tutta la sua drammaticità. Ambientato in una malfamata Brooklyn degli anni Cinquanta, la vicenda ruota attorno a un vecchio avvocato che, proponendosi narratore per il pubblico, racconta la storia di una tragedia familiare di immigrati siciliani con cui lui ha malauguratamente avuto a che fare. Introduce Eddie Carbone, un lavoratore portuale che, con l’arrivo dei cugini immigrati Marco e Rodolfo, deve improvvisamente tentare di frenare le passioni di sua figlia Caterina proprio per Rodolfo, riducendosi a poco a poco a compiere azioni sul limite del tragicomico e della pazzia. I sentimenti del padre e la ragazza cozzano continuamente, la sfiducia nel mondo di Eddie contrapposta alla purezza di Caterina.

Il pensiero di un possibile matrimonio e il crescente odio verso il cugino Rodolfo pressano l’uomo che, disperato per la noncuranza della legge, decide di condannarsi, denunciando i due cugini immigrati e tradendo così la loro fiducia, la quale sfocerà nella vendetta mortale di Marco. Il pubblico comprende già da subito il destino di Eddie: tarpando continuamente le ali di Caterina, si mostra nei suoi sentimenti più sinceri e istintivi, l’amore e la rabbia. Il pubblico empatizza sui dolori e le azioni di un padre che teme l’incolumità di sua figlia e sui consigli della madre, che esorta la ragazza a liberarsi dalle catene e vivere la propria vita. Il comportamento di Eddie si specchia con quello di Rodolfo, dolce e energico. I mobili della casa vagano sul palco attraverso sbalzi di buio, effetti di luci e forti suoni che incuriosiscono il pubblico. Gli attori conversano anche attraverso il dialetto siciliano, esprimendo così ancor di più la veridicità del tema sull’immigrazione italiana illegale di quel periodo, presente nell’opera di Miller. Incitamenti e lodi si librano nel teatro verso questo dramma ancora così vicino a noi.

Nicolò Bucci IV S

Gobetti Morciano

Coordinamento Centro Diego Fabbri Forlì