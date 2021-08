Rimini, 19 agosto 2021 - Le prime scintille, poi il boato. Un’auto completamente distrutta dal rogo, altre due danneggiate così come una moto parcheggiata lì vicino. Fiamme e paura ieri notte in via Destra del porto, dove un incendio di natura dolosa ha devastato una delle macchine dei fratelli Paesani. L’auto andata a fuoco è una Porsche Cayenne nera intestata alla società di famiglia, a guidarla abitualmente è Claudio, uno dei fratelli di Lucio e titolare del ristorante Sburoun a Marina centro.

L’imprenditore aveva lasciato la macchina in via Destra del porto quando intorno alle 4 e 20 è scoppiato l’incendio. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco. Quando sono arrivati sul posto non c’era già più nulla da fare. L’auto, che era parcheggiata in strada, è stata devastata dalle fiamme. Danni anche ad altre due macchine, a una in particolare (quella in sosta davanti alla Porsche dei Paesani) e a una moto. A dare l’allarme è stato l’altro fratello, Fabio Paesani, e nel giro di pochi minuti sono arrivati Claudio e Lucio.



Sul posto, con i vigili del fuoco, gli agenti della squadra mobile e della scientifica della Polizia. Pochi i dubbi sulle cause del rogo: è stato sicuramente doloso. Non è stato ancora trovato l’innesco, ma per i poliziotti non ci sono molti dubbi. Gli agenti hanno acquisito anche le immagini delle telecamere della zona, che mostrano una persona mentre si aggira con fare sospetto nei dintorni delle auto. Per i Paesani non ci sono dubbi: è stato un atto intimatorio di matrice politica contro Lucio, fondatore e candidato della lista civica 'Noi amiamo Rimini' che correrà insieme al centrodestra. La polizia indaga senza escludere nessuna ipotesi, ma al momento non risultano rivendicazioni, né c’erano state minacce nei giorni addietro, come conferma Claudio Paesani: "Non avevamo ricevuto minacce. Ma sono convinto che questo grave agguato sia diretto a Lucio. Evidentemente è diventato scomodo per qualcuno in città, da quando fa politica".