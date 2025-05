Porsche Cup, bolidi in pista a Misano

Si chiude oggi il primo grande fine settimana dei motori al Misano World Circuit. Regina delle competizioni la Porsche Carrera Cup Italia con 32 piloti al via, la cui gara 1 si è disputata ieri sera in notturna con partenza poco dopo le 21. Oggi il gran finale con gara 2 il cui inizio è previsto alle 12,35, trasmessa live e on demand su Dazn, anche in modalità gratuita. Sono tre i piloti locali che si presentano al via di questa nuova stagione della Porsche Carrera Cup. Ci sono il riminese Giorgio Amati (Prima Ghinzani), il cattolichino Francesco Braschi (Ombra Racing) e il sammarinese Lorenzo Cheli (Dinamic Motorsport).