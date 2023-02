Cattolica, compra la Porsche dei sogni: ma è taroccata

Imprenditore cattolichino compra un Suv Porsche ma scopre che è taroccato

Cattolica, 19 febbraio 2923 – Sborsa 56mila euro per acquistare una Porsche Macan, ma dopo alcune settimane la macchina si rivela una ‘fregatura’. A seguito di un controllo approfondito, è infatti emerso che il Suv era stato riassemblato con pezzi di ricambio di dubbia provenienza, tutti riconducibili ad altre vetture, forse oggetto di furto. Saranno ora gli agenti della polizia di Stato, che si stanno occupando del caso e che hanno messo sotto sequestro la Porsche, a dover fare luce su una vicenda dai contorni tutt’altro che chiari. La vittima del ‘bidone’, un imprenditore cattolichino, ha deciso di rivolgersi al suo legale, l’avvocato Massimiliano Orrù, e si è recato in questura per presentare denuncia contro il rivenditore che gli aveva proposto l’affare.

Quest’ultimo , nel caso in cui dovesse emergere un collegamento con furti di auto o di componenti di ricambio, rischia anche una denuncia per ricettazione. Da tempo, l’imprenditore vittima del presunto raggiro desiderava cambiare auto, coronando il proprio sogno di diventare proprietario di una Porsche Macan, Suv di taglia media della casa automobilistica di Stoccarda. L’occasione propizia si è presentata lo scorso aprile, quando navigando su siti specializzati nella compravendita di bolidi di lusso, l’uomo si è imbattuto in un annuncio che sembrava proprio fare al caso suo. Ha risposto l’annuncio, pubblicato da un rivenditore di Milano. La trattativa si è messa in moto molto rapidamente e le due parti sono giunte presto ad un accordo sul prezzo. Qualche tempo dopo l’imprenditore è partito alla volta del capoluogo lombardo per ritirare il Suv. Dopo aver effettuato il bonifico e compilato tutte le scartoffie, è salito a bordo dell’auto della sua vita ed è ripartito alla volta della Romagna.

Per un po’ tutto è filato liscio: l’imprenditore, felicissimo di godersi finalmente il Suv di casa Porsche, non poteva sospettare quello che avrebbe scoperto da lì a poco. La doccia fredda è arrivata alcune settimane dopo, quando la macchina ha cominciato a dare dei problemi. L’uomo porta la vettura dal meccanico e poi in concessionaria: qui si scopre che qualcosa non torna, in quanto il numero di serie non corrisponde e il telaio risulta essere ripunzonato. I dubbi non fanno altro che aumentare: molte delle componenti del Suv, viene accertato, non appartengono al veicolo originale. Quella che doveva essere una macchina in buone condizioni, alla fine dei conti sembra rivelarsi una sorta di rottame. Ritenendo di essere stato truffato, l’uomo ha quindi deciso di ricorrere alle vie legali e di denunciare l’accaduto alla polizia.