Porta a porta per tutti i rifiuti a San Giovanni

È iniziato in zona Torconca a San Giovanni in Marignano il porta a porta integrale, che prevede la raccolta domiciliare di tutte le tipologie di rifiuti: organico, indifferenziato, carta, plastica-lattine e vetro. Dal 24 luglio si procederà alla rimozione graduale dei contenitori stradali. Le 220 utenze sono state contattate dal personale incaricato da Hera per la consegna dei kit per il porta a porta integrale dopo essere state informate dalla multiutility con un’apposita lettera nella quale si ricordava che contenitori, sacchi e calendario sarebbero stati consegnati esclusivamente agli intestatari del contratto o, in loro assenza, a una persona delegata tramite modulo. "In caso di assenza dell’utente al momento del contatto da parte degli operatori Hera – conferma la multiutility – sarà comunque possibile ritirare il kit di contenitori dedicati allo sportello situato nel Comune di Cattolica in via Carlo Alberto Dalla Chiesa 31".

Soddisfatta l’amministrazione comunale marignanese: "Differenziare correttamente i rifiuti non è semplicemente un obbligo di legge ma rientra in quei comportamenti sostenibili che, se effettuati da tutti, contribuiscono notevolmente alla qualità della vita nelle nostre città, alla tutela della bellezza e valorizzazione del territorio. Il nostro Comune è stato il primo in provincia ad introdurre la tariffa puntuale nel 2017 e da allora ha raggiunto ottimi risultati: anche nel 2022 ha superato l’84% di raccolta differenziata".

