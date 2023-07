Porta a rubare il fratello di 12 anni

Baby ladri in azione a Villa Verucchio. Dopo che negli ultimi giorni diverse segnalazioni erano rimbalzate anche sulle pagine dei social network, l’altro ieri i carabinieri della compagnia di Novafeltria hanno fermato una ragazza 19enne e il fratello di soli 12 anni, di origine croata e senza fissa dimora, che avevano appena svaligiato un appartamento in via Padre Gitti. L’allarme è scattato attorno alle 16.30 quando il padrone di casa, facendo rientro nell’abitazione, ha incrociato la coppia di giovanissimi con una borsa di tela sulla rampa di scale del condominio.

Non avendo mai visto i due prima di allora, si è subito insospettito. Sospetti che si sono trasformati in realtà nel giro di qualche secondo, quando poco dopo ha scoperto che la porta dell’appartamento era stato scassinata e che qualcuno si era introdotto all’interno, lasciando la luce accesa. È quindi sceso in strada e, insieme a un vicino di casa in bicicletta, ha iniziato a perlustrare la zona alla ricerca dei ladri, che nel frattempo si erano allontanati a piedi. La ragazza e il minore sono stati rintracciati poco dopo, non lontano dal luogo del furto, e trattenuti dal padrone di casa insieme al vicino. Sul posto è quindi intervenuta una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Novafeltria. Messi con le spalle al muro, i giovani hanno lasciato che i militari procedessero all’identificazione.

La ragazza ha mostrato il contenuto della sacca, al cui interno sono state trovate varie monete d’argento e 130 euro in contanti: la refurtiva era stata trafugata da una scatola nascosta in armadio all’interno dell’appartamento che era stata svaligiato. Con loro i malviventi avevano anche degli arnesi da scasso usati per forzare il portoncino dell’abitazione. La ragazza è stata quindi dichiarata in arresto con l’accusa di furto, mentre il fratello minorenne è stato denunciato a piede libero alla procura dei minori del tribunale di Bologna. Il bottino è stato invece restituito al legittimo proprietario.

Non è la prima volta a Villa Verucchio che, nelle ultime settimane, si verificano furti in abitazione. Proprio martedì mattina, attraverso Facebook, alcuni residenti avevano segnalato la presenza di persone sospette che si aggiravano nel paese.