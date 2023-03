Porta Galliana e la visita virtuale coi visori: un simbolo della città restituito ai riminesi

Alcune classi della scuola media Bertola di Rimini hanno svolto una uscita presso Porta Galliana, una porta di età Malatestiana, datata grazie a un deposito di 32 medaglie malatestiane. Una volta arrivati lì, ad aspettarci c’era l’archeologo Marcello Cartoceti di AdArte (foto) che ha seguito i lavori di scavo e riqualificazione e che con grande passione e precisione ci ha raccontato la storia di porta Galliana. Era una porta di difesa della città importante, una delle più munite di armigeri, perché dava accesso al porto. La porta faceva parte della cinta muraria a difesa della città nel 1400 circa. Come tutti ricordiamo, prima dei lavori di riqualificazione, la porta era interrata e si vedevano solo le estremità superiori, a livello della strada. Per dissotterrarla sono riusciti a riempire circa 400 camion di terra.

Nel 2022 è stata restituita al pubblico ed è stata finalmente valorizzata per offrire anche un nuovo punto di interesse turistico alla città di Rimini. Per rendere ancora più particolare la visita a porta Galliana, l’azienda The Edge Company ha realizzato una visita virtuale con dei visori. Queste riscoperte sono importanti per chi abita qui: è come sentirsi discendente di una storia importante.

Oscar Masci, Martina Carlini,

Francesca Lotti III C