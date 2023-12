Porta transennata nel campetto comunale. Genitori in protesta

"Il campo di calcetto nel parco del Comune è inutilizzabile da un paio di mesi. I nostri figli sono costretti a fare le loro partitelle a una sola porta, una cosa ridicola, perché l’altra è stata transennata e resa inutilizzabile". Una protesta ferma, quella che viene da alcuni genitori di ragazzini soliti a passare qualche ora dei loro pomeriggi non scolastici al play ground dedicato al calcetto nel parco del palazzo municipale. Una delle due porte infatti è letteralmente sbarrata, in via precauzionale per ragioni di sicurezza dalle autorità.