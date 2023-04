Portale made in Riccione sfida i colossi del web

Un portale di prenotazioni vicino ai gestori degli hotel. Per anni il settore alberghiero ha lamentato la distanza e le commissioni che i grandi portali di prenotazioni impongono. Poi un anno fa è arrivato Hotel-Facile.it, fatto da riccionesi pronti non solo a presentare una piattaforma senza vincolo di commissioni al contrario di altre Ota (online travel agency), ma oggi in grado anche di offrire consulenze e servizi aggiuntivi da parte di chi conosce la riviera e il settore. "La piattaforma - spiega la società -, nata nel marzo 2022, vuole rappresentare la rivoluzione della consulenza nel settore dell’hospitality offrendo un’informazione e una consulenza libera a cui attingere o con le quali confrontarsi in un settore e in un periodo storico dove nuove normative, nuove legislazioni e direttive rendono l’incidere dell’imprenditore sempre più difficoltoso". In questo periodo della stagione sono circa 110 le strutture che si stanno presentando su Hotel-facile.it da Gabicce a Cesenatico, ma sono sempre più ad affacciarsi alla nuova realtà, e da località di altre regioni italiane.

"In questo anno di lavoro - spiega Daniele Martini - abbiamo dialogato e raccolto le necessità degli imprenditori. Insomma abbiamo fatto rete e offerto un luogo, virtuale, nel quale gli operatori possano trovare risposte concrete", Per Alfonso Santini "l’evoluzione sul fronte della diversificazione dagli altri portali di prenotazioni alberghiere è accompagnata dall’aggiunta di servizi manageriali. Oggi siamo in grado di sostenere i nostri affiliati anche sul fronte della comunicazione, del digital marketing, dei programmi pubblicitari e in campo legale e fiscale". In conclusione, spiega Michele Casadei, "l’imprenditore alberghiero davanti a ogni problema che riguarda la propria azienda non dovrà far altro che affidarsi al nostro team per ottenere una consulenza globale". Cosa sia Hotel-facile.it è riassunto nelle parole dei soci: "Aiutiamo gli imprenditori a districarsi nella giungla del web, che in realtà nasconde molte insidie, generando spesso delusioni o fregature. Non siamo quelli che spariscono dopo aver firmato un contratto e inserito la struttura alberghiera nel portale".

a.ol.