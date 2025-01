Portava la coca a domicilio. Pusher arrestato

Effettuava consegne di cocaina a domicilio, portando la droga direttamente a casa dei clienti. La polizia di Stato ha arrestato un 30enne albanese che aveva messo in piedi un traffico di polvere bianca tra San Marino, dove alloggiava, e Rimini. L’indagine, condotta dalla squadra mobile, è cominciata durante un normale controllo sul territorio. Gli agenti hanno notato un’utilitaria sospetta che transitava ripetutamente nella zona Colonnella, per poi sostare sotto un condominio con il motore acceso. Il comportamento del conducente ha insospettito gli investigatori, che hanno riconosciuto nel modus operandi i tipici movimenti legati alla cessione di sostanze stupefacenti. Dopo alcuni minuti di appostamento, gli agenti hanno osservato un individuo uscire da un edificio e salire sull’auto sospetta. A bordo del veicolo è avvenuto uno scambio ben visibile: il conducente ha consegnato un involucro in cambio di una banconota da 50 euro. I poliziotti sono immediatamente intervenuti, bloccando e identificando i due soggetti. Il conducente è risultato essere un cittadino albanese residente in provincia di Verona, temporaneamente domiciliato in una struttura ricettiva della Repubblica di San Marino. Le indagini hanno inoltre rivelato che l’arrestato aveva effettuato numerose altre cessioni di droga nelle settimane precedenti, utilizzando un metodo di consegna a domicilio. Riceveva gli ordini tramite WhatsApp e recapitava le dosi direttamente all’indirizzo indicato dagli acquirenti. Grazie alla collaborazione con la Gendarmeria sammarinese, è stato effettuato un controllo nella struttura ricettiva dove l’uomo alloggiava. Lì sono stati trovati ulteriori materiali per il confezionamento della droga e circa 3mila euro in contanti.