Porte aperte a Palazzo Mancini: nuovi nati accolti in municipio nel mese della gentilezza

In occasione del mese della gentilezza l’amministrazione comunale cattolichina ha organizzato un’interessante iniziativa di accoglienza per i nuovi nati di Cattolica a Palazzo Mancini, svoltasi martedì in occasione della Giornata nazionale della gentilezza. Sono state 80 le nascite registrate lo scorso anno all’anagrafe di Cattolica. La sindaca, Franca Foronchi, e l’ assessore alle Politiche per la famiglia, Nicola Romeo, hanno ricevuto genitori e neonati nell’aula del consiglio per la cerimonia di consegna della chiave della gentilezza a simboleggiare l’ingresso ufficiale nella comunità. I piccoli hanno ricevuto in dono anche un bavaglino, un omaggio da parte dei volontari di Ca’ Santino e una pergamena.