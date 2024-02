Porte aperte agli studenti delle superiori

Workshop, laboratori creativi, mostre. E ancora: incontri con docenti e iscritti, presentazioni,

testimonianze. La formula degli open days dell’Università di San

Marino nel 2024 offrirà una combinazione di esperienze e informazioni elaborati per permettere agli studenti delle scuole superiori attualmente in cerca del corso di laurea giusto. Per farlo i programmi triennali e magistrali in Ingegneria gestionale, Ingegneria civile e Design apriranno le porte delle loro sedi venerdì e sabato, insieme ai percorsi in Costruzioni e Gestione del territorio, dedicato ai geometri, e Comunicazione e Digital media. Appuntamento nel centro storico e a Dogana, dove sono previste attività che permetteranno ai partecipanti di incontrare figure che potrebbero diventare i loro futuri prof, compagni di studi o colleghi. Tra le varie iniziative, venerdì dalle 14.30 il laboratorio ‘aspiranti designer’ permetterà agli interessati di vivere un’ora e mezza da universitari, così come farà il programma in Ingegneria Civile, dove dalle 14 gli studenti più esperti accompagneranno gli ospiti nelle attività coinvolte nella progettazione e realizzazione di un ponte.