Porte aperte al Nicoletti

Lo United Riccione chiama a raccolta i tifosi per l’ultima uscita in campionato. E lo fa spalancando le porte dello stadio Nicoletti. Infatti, in occasione della gara che domenica la squadra di Mattia Gori giocherà in casa contro il Mezzolara, l’ingresso sarà gratuito. Un buon modo per celebrare, e chiudere in buona compagnia la prima stagione del club riccionese in serie D. "E’ un omaggio alla città e ai nostri tifosi – sono le parole del presidente dello United, Pasquale Cassese – una giornata di sport che celebri i nostri colori e la nostra lunga stagione da neopromossa in serie D". Poi ci sarà tutto il tempo di fare bilanci e stilare la tabella di marcia pensando alla prossima stagione. E c’è da scommettere che il presidente Cassese stia cercando di progettare in grande sognando quel calcio professionistico che nella Perla Verde manca ormai da una vita, calcisticamente parlando.