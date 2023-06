Porte aperte nei musei Pronta a partire la stagione estiva

La stagione estiva dei musei di Bellaria Igea Marina è pronta a partire: l’appuntamento per la serata inaugurale è per mercoledì, con i diversi poli culturali della città che resteranno poi aperti al pubblico gratuitamente tutte le sere tranne il lunedì, sino al 10 settembre (dalle 21 alle 23 per La Casa Rossa, dalle 20.30 alle 23 per Torre Saracena e Museo delle Radio d’epoca). Alle 20.45 di mercoledì saranno anzitutto svelati i nuovi allestimenti del Museo La Casa Rossa di Alfredo Panzini, firmati da Claudio Ballestracci e Maria Gregorio. Nella vicina Casa Finotti, sarà poi inaugurata e visitabile durante tutta l’estate ’Echi del tempo’, installazione che riporta il pubblico alle collezioni di oggetti etnografici esposti in casa Panzini, provenienti dal Museo degli usi e costumi della gente di Romagna.