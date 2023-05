"Porterò Gemmano fuori dallo stagno"

Mancano un pugno di giorni al voto e Michele Iorio della lista SiAmo Gemmano lancia la sfida al sindaco uscente Riziero Santi.

Iorio perché si è candidato a Gemmano?

"Ho 55 anni risiedo a Gemmano, sono un brigadiere dei carabinieri. Ho deciso di candidarmi per dare un cambio di rotta alla città".

Quali sono i punti forti del suo programma?

"L’aiuto alle famiglie, in particolar modo a quelle indigenti, la riqualificazione del tessuto economico del territorio per riavviare il motore delle attività commerciali e agricole, non per ultimo il turismo eno-gastronomico, rilanciando i prodotti genuini a produzione locale".

Può spiegarsi meglio su ciò che ha intenzione di fare?

"Per il sociale il nostro progetto prevede la collaborazione con il Caar, progetto già attivo in tutta la provincia riminese. Pensiamo alla distribuzione gratuita una volta alla settimana di prodotti agroalimentari alle famiglie bisognose, e non solo, attraverso la collaborazione con le associazioni del terzo settore. Pensiamo a un centro estivo dedicato ai giovani gemmanesi e al volontariato come risorsa per il territorio. Inoltre crediamo nella riqualificazione economica del territorio con un programma di soccorso destinato agli imprenditori agricoli gemmanesi, per incentivare la vendita del loro prodotto agroalimentare genuino. Vogliamo dare ossigeno al turismo, azzerato in questo ultimo decennio, con il progetto Gemmano D’aMare in collina, che implementerà la presenza turistica dei visitatori i quali saranno indirizzati nel conoscere, apprezzare e degustare i prodotti del territorio e la loro genuinità. Con una significativa novità: la realizzazione di un mercato ambulante settimanale, coinvolgendo tutti i produttori agricoli del territorio che potranno parteciparvi vendendo e facendo conoscere le proprie eccellenze".

Perché i gemmanesi dovrebbero votarla?

"Perché saprò condurli fuori da una situazione economica e sociale stagnante, che purtroppo si protrae da oltre un decennio".

Cosa ne pensa del suo avversario?

"E’ un osso duro, ma dopo dieci anni i gemmanesi chiedono un deciso cambio di rotta".

Per concludere: uno slogan per il voto a suo favore?

"Sarò il sindaco di tutti".

Luca Pizzagalli