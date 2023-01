"Porterò qui i grandi campioni del tennis"

"Ci piacerebbe portare qui a Cattolica campioni di livello internazionale ad allenarsi e prepararsi in vista di Wimbledon e della stagione sull’erba". Sogna ad occhi aperti, Giorgio Galimberti. Un sogno, quello dell’ex azzurro di Coppa Davis e numero 115 al mondo, scolpito nelle linee del nuovo Queen’s Club della Regina, due ettari di terreno che racchiudono le ambizioni delle promesse del tennis di domani e di una città intera che impugna con orgoglio la racchetta. Là dove un tempo c’era il vecchio circolo, oggi sorge un impianto moderno, all’avanguardia, polifunzionale. Nove campi da tennis (terra battuta, sintetica, play-it ed erba naturale), due da padel, una palestra pesi e cardio, ristorante-pizzeria-bar, il centro medico sportivo Fisioclinics diretto da Piero Benelli, sei spogliatoi. Il cuore pulsante di quella Galimberti Tennis Academy che oggi vanta 30 giocatori full time e 40 part-time, tra cui i classificati Atp Francesco Forti, Enrico Dalla Valle, Andrea Picchione, Daniel Bagnolini e Federico Bertuccioli. Lunga la gestazione che ha portato alla nascita del Queen’s Club. Galimberti, nella presentazione tenutasi ieri mattina, ricorda "il lavoro cominciato nel 2018 e le tante difficoltà".

Ma alla fine "il gioco di squadra ha fatto la differenza e ci ha permesso di arrivare fino in fondo, dando vita ad una struttura che rappresenta un valore aggiunto per il territorio". Ringrazia il presidente Michele Bertuccioli e il dirigente di Palazzo Mancini Baldino Gaddi "perché la sfida era ardua e lui non ha commesso errori, nemmeno sotto pressione". E ringrazia le amministrazioni comunali. Non una soltanto, ma entrambe quelle che si sono avvicendate. Il fair play è anche politico, perché a stringersi la mano sui campi del Queen’s Club ci sono l’ex sindaco Mariano Gennari e l’attuale prima cittadina Franca Foronchi insieme ai rispettivi assessori e consiglieri. Un terzo tempo per riappacificarsi dopo i veleni della campagna elettorale. Gennari cita Arrigo Sacchi, il pioniere del tennis cattolichino Pietro Cerri e loda il progetto decollato durante il suo mandato. "È valsa la pena fare il sindaco se questo è il risultato. Leoncavallo e Vgs erano i due buchi neri della città: oggi sono volani della comunità". La sindaca Foronchi parla della "visione sportiva, sociale e turistica" alla base del project financing. "L’amministrazione comunale sarà al vostro fianco" è la promessa. La speranza di Galimberti invece è che "il Queen’s Club, centro all’avanguardia per la qualità dei servizi e nei programmi, possa diventare un aggregatore per il territorio". Anche la scelta del nome non è casuale. Da un alto l’omaggio alla Regina dell’Adriatico, poi il collegamento che "sorge spontaneo tra il campo nella mente degli appassionati in erba naturale e i court verdi protagonisti nel famoso club londinese".

Lorenzo Muccioli