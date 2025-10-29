"Portiamo cibo e speranza nei Paesi colpiti dalle guerre"

Nata nel 2000, Educaid può essere considerata una delle ’eredità’ di Margherita Zoebeli, la fondatrice del Ceis. L’ong riminese, che ha tuttora sede presso il Centro italo-svizzero, "è nata con l’intento di aiutare le popolazioni colpite dalla guerra, in particolare i bambini, proprio come il Ceis ha fatto nella Rimini devastata dalle bombe", spiega Riccardo Sirri, direttore di Educaid. L’ong è riconosciuta dal ministero degli esteri, fa parte dell’Aoi (l’Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà) e svolge la sua attività in collaborazione con l’Onu e altre istituzioni internazionali. Ha realizzato numerose attività in Armenia, Azerbaijan, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Kosovo, Libano, Macedonia, Marocco, Moldavia, Romania, Serbia e Tunisia. E attualmente ha in corso 20 progetti in Camerun, Senegal, Kenya, El Salvador, Palestina. L’anno scorso sono state 9mila le persone aiutate dai progetti di Educaid.

Sorpresi da questo premio?"Decisamente stupiti, sì – ammette Sirri – Anche perché Educaid, paradossalmente, è conosciuta più all’estero che qui. In pochi sanno che esiste un’ong tutta riminese che opera nei Paesi colpiti da guerre ed emergenze. Eppure siamo sul campo da 25 anni".

Il Sigismondo arriva nell’anno in cui abbiamo tutti negli occhi l’orrore dei massacri in Palestina, dove Educaid opera da tanto tempo."Non so se questo ha pesato nella scelta di conferirci l’onorificenza. Sicuramente l’opinione pubblica è rimasta molto scossa. E in questi ultimi mesi si sono moltiplicate le iniziative a favore dei nostri progetti in Palestina. I nostri operatori non hanno mai lasciato Gaza per un solo giorno, nonostante tutti i pericoli che correvano. Sono stati loro a dirci: vogliamo restare qui ad aiutare la popolazione".

Quanti sono gli operatori di Educaid?"Nella sede di Rimini siamo 6, più un collega che lavora da remoto. Abbiamo una sessantina di operatori sparsi nel mondo, di cui circa 30 in Palestina tra Gaza, Gerusalemme e la Cisgiordania".

Educaid ha iniziato con progetti pensati soprattutto per i bambini. Ancora oggi è così?"Assolutamente. I nostri progetti spaziano dall’istruzione al sociale. Ma forniamo assistenza anche ai disabili, portiamo cibi e medicinali alle popolazioni. Facciamo tutto quel che è possibile per alleviare le loro sofferenze e dare loro un futuro. E una speranza".

Manuel Spadazzi