"Portiamo i vip in viale Ceccarini Il segreto? Siamo Autentici"

Un Autentico ‘salotto’ per vip in viale Ceccarini. "Nel nostro locale vengono volentieri perché possono divertirsi in modo sereno". Thomas Montebelli, assieme ai soci Luca e Marco, gestisce il ristorante Autentico in viale Ceccarini. Nell’ultimo fine settimana "era con noi Andrea Dovizioso per la festa di compleanno della compagna Alessandra. Avevamo una serata a tema, Flower power, dedicata ai colorati anni ‘70. Un inno agli Hippy, con le chitarre, le parrucche e un arredo curato per rendere quella particolare atmosfera. Ovviamente anche la musica richiamava gli anni ‘70". La settimana precedente c’erano Federica Pellegrini, Alice Mizzau e Simone Sabbioni a scatenarsi".

Ormai è una consuetudine nei fine settimana trovare qualche personaggio fare festa con amici. Come ci riuscite?

"A volte capita che non sappiamo nemmeno chi arriverà e ce li ritroviamo a tavola. Di solito quando questi personaggi si spostano sono i manager a organizzare tutto. Ma qui devono trovarsi a loro agio perché sono direttamente loro che prenotano. Pecco Bagnaia, il campione della MotoGp, lo abbiamo ospitato un paio di volte. In una di queste c’erano anche Marzo Bezzecchi e Migno. Abbiamo avuto il piacere di avere tra noi anche Enea Bastianini".

Ma come ci riuscite?

"Penso ce la risposta sia: facendoli stare bene. Quando vengono qui non sono in vetrina. All’Autentico facciamo dinner show. Per tutti gli ospiti del locale è un modo per divertirsi assieme, e loro come tutti gli altri possono divertirsi. Quando accade è anche più semplice trovarli disponibili se c’è chi chiede un selfie. Noi, nei limiti del possibile, cerchiamo di non disturbarli. L’intimità di una serata tra amici è molto apprezzata".

La sorpresa che non si aspettava?

"Più di una. A inizio anno abbiamo visto arrivare Jorge Lorenzo. Ma non ci sono solo sportivi. Abbiamo ospitato Solenghi e Lopez, i giornalisti Nicola Porro e Federico Buffa, il musicista Federico Mecozzi. Si è creato un bell’ambiente che speriamo di poter portare anche allo Chalet del mar, al porto, dove apriremo dal prossimo weeekend".

Andrea Oliva