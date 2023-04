"Portiamo il cibo da strada al parco, una vita da viandanti"

A dare il via alle festività del weekend di pasqua è la sesta edizione del Streeat- Food Truck Festival, inaugurato ieri al parco XXV aprile e presente fino a domenica. Il festival è organizzato da Barley Arts, che dal 2014 promuove circuiti di street food in tutt’Italia. "Siamo partiti con il primo street food festival su ruote quasi dieci anni fa a Milano e abbiamo avuto sin da subito un riscontro molto positivo" spiega Federico Trotta, uno degli organizzatori dell’evento. "Questa è la nostra sesta edizione qui a Rimini, ed è sempre bello tornare. Abbiamo un circuito molto strutturato, dopo questo weekend infatti risaleremo tutta la via emilia e faremo tappa in diverse città come Piacenza, Mantova e Udine. Per noi è molto importante rappresentare le varie regioni italiane e per questo abbiamo diversi stand che offrono tutto il buon cibo legato alla cultura culinaria della propria regione".

Il festival su ruote offre varie specialità della cucina italiana e non solo, infatti c’è anche uno stand che offre piatti della cucina tipica Greca e , come novità di quest’anno, uno stand di cucina messicana.

"Siamo molto felici di ritrovarci di nuovo qui a Rimini", spiega Massimo Gatti, il proprietario di uno dei furgonicini di street food chiamato "I due gatti". "Noi veniamo da Parma e siamo dei cuochi appassionati di buon cibo e della vita da viandanti. Nella nostra città abbiamo diversi negozi fisici, in più abbiamo due food truck con i quali giriamo varie eventi di street food e sagre dal 2015. Collaborimo con Barley Arts da diversi anni ed è bello partecipare a questi eventi". Grazie al successo dell’anno scorso le aspettative sono positive spiega Federico "Vogliamo essere una buonissima trasgressione per ogni persona che ci verrà a trovare, offrendo cibo che di solito non si cucina a casa. Il nostro obiettivo è che il nostro pubblico, di qualsiasi genere e età, possa trovarsi insieme in questo bellissimo spazio e condividere del buon cibo in buona compagnia".