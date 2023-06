"Portiamo il sole sui media stranieri"

Programmare la promozione turistica del 2024, e da subito. A stringere i tempi è la giunta che vuole proseguire con quanto fatto in primavera sui mercati tedeschi migliorando il posizionamento di Riccione e costruendo le relazioni che finiscono per essere fondamentali quando si tratta di gestire situazioni emergenziali e messaggi oltre confine, come si è visto con la Romagna alluvionata passata nei tg di mezzo mondo mentre la Riviera attendeva i turisti con gli ombrelloni aperti. La sindaca Daniela Angelini è intervenuta su una tv polacca per rassicurare sullo stato delle cose in Riviera, di fatto non toccata dal dramma dell’alluvione che ha devastato ampie zone della Romagna.

Intanto a Riccione è appena partita la stagione balneare "ma già si sta lavorando alla promo-commercializzazione all’estero per i prossimi cinque anni", premette Simone Gobbi, presidente del consiglio comunale con delega ai rapporti con le categorie economiche. Gobbi ha preso parte a un incontro con Federalberghi e i Club di prodotto per tirare le somme del progetto ‘Riccione porta il sole a Monaco e Vienna’ e pianificare le prossime azioni di promozione di Riccione all’estero. "Insieme ad Apt e VisitRomagna, Riccione è stata protagonista di due importanti appuntamenti promozionali a Monaco e Vienna in primavera – sottolinea la sindaca -. Dopo l’alluvione Apt ha fatto partire una massiccia campagna tv in Germania programmato in co-branding con Wetter.com (il più famoso sito di previsioni meteo tedesco) sui canali tv nazionali Pro 7 e Sat 1. E’ inoltre prevista una campagna multimediale con le ferrovie tedesche Deutsche Bahn e le austriache öbb". Intanto Riccione tesse rapporti con media e tour operator stranieri. "Alla fine dell’estate organizzeremo un ducational per portare in città giornalisti, influencer e tour operator - riprende Gobbi -. Siamo già al lavoro per pianificare strategie di co-marketing nel 2024".