"Porto a Riccione la musica della primavera"

Stefano Bollani è il protagonista della prima edizione del concerto di primavera di Riccione, in programma domani (alle 21) al Palacongressi. Durante il live Piano solo ci sarà anche un fuori programma con la moglie, la riccionese Valentina Cenni. Reduci dal successo del programma Via dei matti numero zero su Raitre, regaleranno al pubblico, un mix di musica, emozioni e ilarità.

Che tipo di concerto ci attende domani sera?

"Farò la scaletta al pomeriggio, ma potrebbe cambiare quando sarò sul palco. Andrò a sensazioni. Di sicuro proporrò dei pezzi miei e anche, visto che a me piace omaggiare i musicisti che mi hanno formato, l’omaggio a Nino Rota. A fine del concerto come sempre chiederò al pubblico cosa avrebbe voluto ascoltare e farò un medley. Sul palco ci sarà anche Valentina: farà qualche pezzo con me".

Il piano accompagnerà la sua voce?

"Solo il piano. Da questo strumento c’è sempre nuova musica da tirare fuori. Il pianoforte è un calderone di milione di possibilità, è stimolante, ci si può fare di tutto".

Bollani, se dovesse provare a definirla in poche parole: per lei cos’è la musica?

"È tantissime cose. È il linguaggio che vola più in alto delle parole e non è fraintendibile... La musica mi ha permesso di girare tanto, comunicando con persone che hanno provenienza e culture diverse dalla mia. Suonando insieme si entra subito in sintonia, più che parlando. Sono molto contento di fare musica, è una gioia. Salire sul palco per me è sempre molto importante, bello e catartico".

Tanti vi hanno seguito in tivù: ci sarà un seguito per Via dei matti numero zer?

"Siamo molto contenti e dopo i 150 episodi vorremmo fare una quarta edizione. è presto parlarne, ma mi piacerebbe, perché per noi è stato bellissimo mettere amore in questo e veder tornare indietro altrettanto amore, se non più, dalle persone che hanno seguito. Il segreto è che io e Valentina portiamo in tv le nostre passioni e trattiamo solo quello che ci interessa".

Cosa rappresenta per lei Valentina?

"Un’ispirazione costante, un faro. Ci confrontiamo di continuo su quanto facciamo. Lei, dopo aver girato un corto sta scrivendo un lungometraggio e io sarò l’autore delle sue musiche".

Lavora anche su altro?

"I progetti sono tanti, sto componendo molto. Dopo la data a Riccione, prenderò dei mesi di pausa dai concerti per preparare cose nuove, può darsi anche un nuovo disco".

Nives Concolino