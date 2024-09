Porto canale e San Giuliano. Così cambiano i luoghi simbolo

Una Rimini che cambia volto e lo fa partendo dal mare, per arrivare all’economia. Una città che si tinge di ‘verde e di blu’ abbracciando uno sviluppo urbano sostenibile e riqualificando alcuni dei suoi luoghi simbolo. E la Festa de Borg di questo weekend, organizzata nel cuore del borgo di San Giuliano, non può che essere il palco giusto per presentare alla cittadinanza l’agenda del progetto Atuss, che entro il 2027 si promette di trasformare tre punti strategici di Rimini. Le due principali opere sono il boulevard Blu urbano ed il Parco del mare di San Giuliano. Il primo rappresenta la riqualificazione delle banchine del porto canale e fluviale, l’area dal ponte di Tiberio al ponte della Resistenza che si trasformerà in uno spazio urbano votato alle relazioni, per vivere e fruire in sicurezza un altro luogo fondamentale nella storia di Rimini. Il Parco del mare si estenderà invece fino alla baia di San Giuliano attraverso interventi di rigenerazione urbana per offrire alla cittadinanza degli spazi da vivere durante tutto l’anno. Da una vera e propria modifica dell’arenile, fino a percorsi ciclopedonali e spazi accessibili ad uso sportivo e ludico, sono tante le novità. Per entrambi gli interventi sono già stati effettuati gli studi tecnici che hanno reso possibile la realizzazione della progettazione che si prevede possa terminare nel 2025, completando i lavori due anni più tardi. Le novità passano poi dal deviatore Marecchia, con la riqualificazione del capanno da pesca sulla sponda destra del fiume, regalando a Rimini un nuovo spazio didattico e culturale. Le azioni di Atuss diventano anche immateriali con il proseguimento dei lavori nella diffusione di un’innovazione sostenibile e sempre all’avanguardia. Il quartier generale di Rimini blu lab, il progetto che mette al centro proprio il mare nel futuro della città, sarà il ‘nuovo’ capanno da pesca, pronto ad operare in sinergia con Laboratorio aperto Rimini-Tiberio.

Federico Tommasini