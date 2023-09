Porto, c’è la draga al lavoro. Primo passo verso il restyling

Draga al lavoro per liberare l’imboccatura del porto. Intanto gli uffici comunali hanno affidato l’incarico a tecnici per ulteriori indagini geologiche, idrogeologiche, prove strumentali e saggi al fine di procedere con il progetto di riqualificazione del porto canale di cui si attende l’inizio del cantiere del primo stralcio, circa 2 milioni di euro.

La progettazione iniziale era stata affidata alla Rti composta da Polistudio e due tecnici per le rispettive competenze. In municipio hanno valutato che oltre alla spesa di 219mila euro per la progettazione fossero necessarie ulteriori indagini sulle palancole al fine di arrivare al progetto definitivo ed esecutivo. Per questo andranno utilizzati i ribassi d’asta per un ulteriore incarico di 52mila euro alla medesima Rti. Parte del progetto sarà finanziato con fondi regionali che impongono tempi serrati per l’apertura del cantiere. Il primo stralcio interessa il rifacimento della banchina sul lato di viale Bellini e al medesimo tempo la definizione di una nuova viabilità del viale, senza parcheggi e con sedute, aree verdi e ciclabile per ‘avvicinare’ il canale e rendere fruibile la passeggiata dalla cittadinanza.

Nel brevissimo periodo si attende invece la fine lavori della draga. L’imboccatura è insabbiata, e le imbarcazioni non riuscivano a uscire in mare. I lavori proseguiranno nella giornata odierna. L’intervento ha portato al divieto di balneazione precauzionale trattandosi di movimentazione del fondale marino. Il tratto interessato è di circa 700 metri divisi equamente a nord e sud del porto. Il divieto scadrà domani mattina alle 8 del mattino.