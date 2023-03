Porto, dragaggio da 300mila euro per salvare la balneazione

Raddoppia l’attività di dragaggio nel porto di Riccione. Questo per limitare interventi in estate quando i dragaggi sono rischiosi perché, spiegano dal municipio, la movimentazione delle sabbie portuali potrebbe portare a sforamenti dei parametri di balneabilità e di conseguenza a divieti. Nel 2023 oltre alla consueta opera di scavo davanti alla palata del porto verrà effettuata la pulizia del canale, nel tratto compreso tra l’ingresso fino al ponte di viale D’Annunzio, attività che si svolgerà in primavera. Inoltre la draga andrà a ripulire il fondale della darsena di ponente, ma in questo caso i lavori inizieranno con l’autunno. "Investiremo oltre 300mila euro – spiega l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli –. Circa 240mila verranno impiegati per il dragaggio dell’imboccatura del porto e circa 70mila per canale e darsena. Grazie a questa attività il nostro arenile potrà beneficiare del ripascimento garantito dal riutilizzo della sabbia che viene portata via per consentire il transito delle barche". La sabbia utilizzata per il ripascimento servirà a ridefinire la linea di costa tra i bagni 92 e il 100. "Nelle attività di dragaggio ci saranno delle novità rispetto agli anni scorsi al fine di non danneggiare la balneazione. Contrariamente al passato, la sabbia scavata durante l’estate dovrà per forza essere trasportata al largo. L’obiettivo è evitare il più possibile l’attività di dragaggio in estate".

a.ol.